"تعليم الاسكندرية" تستبعد مدرس ضرب طالب بقسوة حتى انتهاء التحقيق

الاسكندرية جاكلين منير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "توتير" فيديو اليوم الخميس، يشير إلى قيام معلم بضرب طالب بإحدى مدارس الإسكندرية، وذلك بطريقة وحشية وسط محاولة الطالب تفادى الضرب الموجه إليه، وحاول بعض الطلاب التدخل لحماية زميلهم، إلا أن المدرس رفض واستمر فى توجيه الضرب إلى الطالب بعصا خشبية غليظة.

ومن جانبه، قال مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المعلم تم استبعاده من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالشئون القانونية بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.