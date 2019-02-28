video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 02:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على برنامج تطوير الخدمات الحكومية لمنع التكدس والرشوة وإتاحة الخدمات

الخميس، 28 فبراير 2019 01:00 ص
تعرف على برنامج تطوير الخدمات الحكومية لمنع التكدس والرشوة وإتاحة الخدمات سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

تعمل وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الحكومية بهدف تحسين الأداء الحكومى ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية من خلال إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا لتقديم الأفضل للمواطنين وتمكينهم من الوصول للمعلومات ودعم إتخاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطنين وإحتياجاتهم، مما يساعد على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيدا من الشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتخفيض النفقات.

 

وتعتمد رؤية البرنامج على إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية فى كافة مراحلها المختلفة، وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة التى تتيح للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها، الحصول على الخدمات بشكل ميسر وبكفاءة ونزاهة وشفافية.

 

وتأتى ضمن استراتيجية البرنامج إجراءات تبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، بالاضافة الى العمل على سرعة الحصول على الخدمة باستخدام قنوات جديدة مختلفة، وتقليل عدد الزيارات الفعلية لاماكن تقديم الخدمات ومنع التكدس واهدار الوقت والجهد، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها لتحقيق الشفافية والنزاهة، وتوفير آلية فعالة للإستجابة للشكاوى التى تقدم من المواطنين.

 

ويهدف العائد العام من البرنامج لكسب رضاء المتعاملين مع الجهاز الحكومي، بالاضافة الى رضاء المتعاملين مع الجهاز الحكومى وتحسين الانتاجية الحكومية نظرا لاتاحة الخدمات 24 ساعة فى اليوم، وتقليل التكدس بالمصالح الحكومية و توفير الوقت والجهد المطلوب للحصول على الخدمة الحكومية، والحد من الفساد ومنع الرشوة، وترشيد استخدام المال العام بما يحقق النزاهة والعدالة فى الاداء الحكومى، وتفعيل معايير إتاحة البيانات الحكومية المنفتحة من أجل تعزيز الشفافية، بالاضافة الى تحقيق التكامل والترابط بين الخدمات الحكومية المختلفة، وسرعة وسهولة تبادل البيانات المؤمنة بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق التكامل والترابط بين الخدمات الحكومية المختلفة.

 

وفى سبيل تنفيذ البرنامج قامت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع كافة الوزارت المعنية بتدشين عدد من الأقسام التى تقدم خدمات على بوابة الخدمات الحكومية، وميكنة مكاتب الشهر العقارى، ووحدات ونيابات المرور، وميكنة خدمات مصلحة الأحوال المدنية، وتقديم الخدمات الحكومية عبر (خدمات المحمول).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. سحر نصر: شركات كورية تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر

تطوير الخدمات الحكومية

ميكنة مكاتب الشهر العقاري

مصلحة الأحوال المدنية

وزارة التخطيط

هالة السعيد

وزارة التخطيط والإصلاح الإداري




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة