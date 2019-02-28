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ترامب: سيطرنا على الأراضي التي كانت خاضعة لداعش

الخميس، 28 فبراير 2019 09:38 م
ترامب: سيطرنا على الأراضي التي كانت خاضعة لداعش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للقوات الأمريكية اليوم الخميس إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة فى سوريا استردت كل الأراضى التى كان يسيطر عليها ذات يوم تنظيم داعش الإرهابى، فى تناقض مع رواية قائد قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن والذى قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر.

وقال ترامب للقوات فى قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود فى ألاسكا "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90% ثم 92% من الأراضى التى يسيطر عليها داعش فى سوريا. الآن سيطرنا على 100% من تلك الأراضى".

كان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوبانى قال فى تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامى للقوات اليوم الخميس "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".


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