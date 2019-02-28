تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرا عدد 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1412.66 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 588 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 21.65% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 9.56%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.61%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.22% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.25%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.92%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.25% مدفوعا بسهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 4.55%، عقارات السيف بنسبة 1.79%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.11%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.64%.