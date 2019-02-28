video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار

الخميس، 28 فبراير 2019 01:22 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرا عدد 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1412.66 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 588 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 21.65% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 9.56%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.61%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.22% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.25%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.92%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.25% مدفوعا بسهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 4.55%، عقارات السيف بنسبة 1.79%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.11%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.64%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

بورصة




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة