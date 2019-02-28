تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 27 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول ٥ سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.