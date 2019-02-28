تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 27 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول ٥ سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
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