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تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس، 28 فبراير 2019 02:18 م
تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بور سعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 27 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن  ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول ٥ سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
 
 

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