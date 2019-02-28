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الخميس، 28 فبراير 2019 04:27 م
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تجدد القتال بين الجنود الهنود والباكستانيين على طول خط المراقبة

الخميس، 28 فبراير 2019 04:22 م
تجدد القتال بين الجنود الهنود والباكستانيين على طول خط المراقبة الجيش الباكستانى
أ ش أ
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تجدد القتال بين الجنود الهنود والباكستانيين، اليوم الخميس، على طول خط المراقبة الذى يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين النوويتين. 
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن الجيش الهندى قوله إن الجنود الباكستانيين استهدفوا نحو 24 نقطة أمامية بقذائف المورتر والنيران.
ووصف المتحدث باسم الجيش الهندى الليفتنانت كولونيل ديفندر أناند، الهجمات التى شنتها القوات الباكستانية على مواقع على طول خط المراقبة بأنها "انتهاك غير مبرر" لاتفاق 2003 لوقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيرا إلى أن الجنود الهنود ردوا على الهجمات الباكستانية المتعددة والمتواصلة على طول الحدود، موضحا أن هناك قذائف سقطت في بعض المناطق المدنية قرب الحدود.


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