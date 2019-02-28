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تأجيل محاكمة عاطل قتل مواطنا بالمرج ل23 أبريل

الخميس، 28 فبراير 2019 02:43 م
تأجيل محاكمة عاطل قتل مواطنا بالمرج ل23 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة عاطل مُتهم بارتكاب جريمة قتل بالمرج، بسبب مشاجرة بين المُتهم وشقيق المجني عليه، لجلسة 23 أبريل لحضور المتهم من محبسه.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد زكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود و سمير رزق.
 
 وكشف قرار الإحالة قيام المُتهم محمد عبد الرحمن و شهرته "محمد الخطيب" وآخر مجهول بقتل المجني عليه محمد سمير مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاح ناري "بندقية آلية" وتوجه رفقة المجهول الى المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه، وما إن ظفر به فأطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر في رأسه، مما أحدث إصابته التي أودت حياته.
 
 وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم و المجهول في قتل المجني عليه حاتم أحمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم و النية على قتله بالسلاح الناري، إلا أن آثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.
 
 

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