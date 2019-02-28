بوتين يأمل فى تسوية الأزمة بين الهند وباكستان بأسرع وقت

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أعرب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين فى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندى ناريندو مودى، عن أمله فى تسوية الأزمة بين الهند وباكستان بأسرع ما يمكن.

وقال الكرملين فى بيان: "ندد الزعيمان بالإرهاب الدولى وبجميع أشكال دعمه وأشارا إلى ضرورة تكثيف محاربة التهديد الإرهابى".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان أنه عند مناقشة الأزمة فى العلاقات بين الهند وباكستان، أعرب بوتين عن أمله في التوصل إلى حل سريع.

وأكد الطرفان اهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها العسكري- التقني .. وأشاد بوتين بالتطور الناجح للتعاون الروسي-الهندي الذي يتماشى مع "الشراكة الاستراتيجية المتميزة" بين البلدين.