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بوتين: توجد خطة لإنشاء مجموعة دولية تتولى مهمة الاستقرار فى سوريا

الخميس، 28 فبراير 2019 04:26 م
بوتين: توجد خطة لإنشاء مجموعة دولية تتولى مهمة الاستقرار فى سوريا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجود خطة لإنشاء مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة فى النزاع السورى، وتتولى مهمة الاستقرار النهائى بعد استئصال الإرهاب فى هذه البلاد.
وقال بوتين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن الفكرة تكمن فى إنشاء مجموعة عمل دولية ستشمل جميع الأطراف المعنية وبالدرجة الأولى القيادة السورية، وربما المعارضة ودول المنطقة وجميع المنخرطين فى النزاع وتتولى المجموعة مهمة الاستقرار النهائى بعد القضاء على جميع بؤر للإرهاب.
وأشار إلى أن هذه الخطة تنص على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضى السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة أراضيها، موضحا أن الأوضاع في سوريا بدأت تستقر، وسيتم القضاء على آخر بؤر الإرهاب في هذه الدولة في القريب العاجل.


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