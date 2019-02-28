بهواش تغرق فى المياة الجوفية والاهالى يطالبون بتنفيذ مشروع الصرف الصحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على جميع أهالى قرية بهواش إحدى القرى التابعه لمركز منوف بمحافظة المنوفية ،والتى تقع فى نهاية المركز، وتعتبر من أقل القرى فى الخدمات فى الوحدة المحلية التابعة لها وهى الوحدة المحلية بزاوية رزين وذلك لان تلك الوحدة تضم قرى زاوية رزين ودمليج وبواش ولكن الأخيرة تشهد إهمال كبير فى الخدمات وخاصة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها والذى يعد حلم كبير يراود الأهالى البسطاء.

ويقول كريم محمود من أهالى القرية ، أننا نعانى الأمرين وذلك بسبب إرتفاع منسوب المياة الجوفية بالقرية ،الأمر الذى تسبب فى إنهيار معظم المنازل القديمة بالقرية بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف نقل ونشل خزانات الصرف الصحى الى 70 جنيها للنقله الواحده وكل منزل لايكفى 140 جنية شهريا للخزانات .

ويؤكد أحمد إبراهيم من أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن إرتفاع منسوب المياة الجوفية بالقرية، بالإضافة إلى خزانات الصرف الصحى بالأهلى تسبب فى إنتشار الأمراض بالقرية ومنها الفشل الكلوى والكبد.

ويقول عبد المنعم عمارة من أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم عمل رفع مساحى من قبل هيئة المساحة والصرف الصحى والوحدة المحلية ،وتم الحصول على موافقة البيئة وموافقة الصحة ،ولكن أنه أكتشف أن قطعة الأرض المتبرع بها أحد أبناء القرية تبين وجود مساحة بسيطة ملك للرى ،ولكن مديرية الرى بشبين الكوم تقف عائقا لتنفيذ المشروع الكبير .

وطالب عمار وزير الرى والموارد المائية بسرعة الموافقة على الطلب الذى تقدم بها أهالى القرية لبدء تنفيذ المشروع.

كما طالب أهالى قرية بهواش المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى أسوة بقرى الوحدة المحلية التابعة لنا .