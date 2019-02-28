بلاغ يتهم أحمد المغير بتحريض شباب جماعة الإخوان على القيام بعمليات انتحارية ضد المصريين

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2701 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإخوانى الهارب للسودان أحمد المغير بالتحريض على القتل ونشر الفوضى ودعوة شباب جماعة الإخوان الإرهابية إلى ارتكاب الأعمال الانتحارية ضد المصريين.

ونص محمود فى بلاغه أن أحمد المغير الهارب للسودان والصادر ضده أحكام عديدة لتحريضه على ارتكاب أعمال العنف وانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، حرض شباب جماعة الإخوان الإرهابية على القيام بعمليات انتحارية وارتكاب أعمال عنف ونشر الفوضى فى مصر من خلال تدويناته عبر صفحته الرسمية، وهو ما يعبر عن النهج المتطرف الإرهابى للجماعة التى ينتمى إليها، مضيفا أن المغير يحرض دوما على ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية ضد المواطنين لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن القومى الداخلى للبلاد، مستغلا هروبه للخارج.

وأشار محمود فى بلاغه أن المغير اعتاد دوما على التحريض السافر ضد الدولة المصرية ومواطنيها وهو بذلك يعد مرتكبا للجرائم المؤثمة قانونا والتى تصل عقوبتها إلى الإعدام ، مضيفا أن المغير ينتمى لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف القانون، هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها التشريعية والدستورية وترويع المواطنين ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد المغير لإرتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإدراجه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.