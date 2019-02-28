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برلمان بريطانيا يصوت لصالح قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق

الخميس، 28 فبراير 2019 05:12 ص
برلمان بريطانيا يصوت لصالح قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق البرلمان البريطانى
وكالات الأنباء
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صوّت مجلس العموم البريطانى مساء الأربعاء بالأغلبية لصالح دعم عريضة تؤكد تعهد الحكومة بتمكين البرلمان من التصويت على قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى "بريكست" بدون اتفاق، وتأجيل عملية الخروج إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأيد العريضة 502 نائبًا مقابل اعتراض 20 نائبًا مما يعنى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى سوف تكون مُلزمة بتقديم مشروع قرار يعطى البرلمان صلاحية تأجيل الخروج إذا صوت النواب يوم 12 مارس المقبل على رفض مسودة اتفاق الخروج.

وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماى الثلاثاء موافقتها إعطاء مجلس العموم فرصة للتصويت على قرار تكميلى يمنع خروج البلاد بدون اتفاق، وآخر يدعو إلى تأجيل الخروج فى حال تم رفض مسودة الاتفاق مع بروكسل.

 


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