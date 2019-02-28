بدء صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، صرف 500 جهاز خاص بفحص السكر للمرضى مجانا بمختلف أنحاء المحافظة، ممن تبين اصابتهم بمرض السكر بفحوصات حملة 100 مليون صحة، قدمتها وزارة الصحة مجانا لأهالى شمال سيناء.

وقال فتحى عثمان المسؤل بالتثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء، لـ "اليوم السابع"، إن الصرف تم تحت اشراف الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء، بمختلف مخازن الإدارات الصحية، والدكتور احمد عبد الفتاح مدير المستشفيات .

وأضاف عثمان، ان من جرى تسليمهم الأجهزة من الكمية المخصصة للمحافظة، هم من سبق وسجلوا للحصول عليها من المرضى بالسكر، بينهم 275 فى مدينة العريش، و 100 فى نطاق مركز بئر العبد، و 25 من مناطق مركز الشيخ زويد، و 25 من مناطق وسط سيناء .