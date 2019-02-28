video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا بشمال سيناء

الخميس، 28 فبراير 2019 01:51 م
بدء صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا بشمال سيناء صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق
بدأت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، صرف 500 جهاز خاص بفحص السكر للمرضى مجانا بمختلف أنحاء المحافظة، ممن تبين اصابتهم بمرض السكر بفحوصات حملة 100 مليون صحة، قدمتها وزارة الصحة مجانا لأهالى شمال سيناء.
 
وقال فتحى عثمان المسؤل بالتثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء، لـ "اليوم السابع"، إن الصرف تم تحت اشراف الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء، بمختلف مخازن الإدارات الصحية، والدكتور احمد عبد الفتاح مدير المستشفيات .
 
وأضاف عثمان، ان من جرى تسليمهم الأجهزة من الكمية المخصصة للمحافظة، هم من سبق وسجلوا للحصول عليها من المرضى بالسكر، بينهم 275 فى مدينة العريش، و 100 فى نطاق مركز بئر العبد، و 25 من مناطق مركز الشيخ زويد، و 25 من مناطق وسط سيناء .
 
صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا (1)
 

 

صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا (2)
 

 

صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا (3)
 

 

صرف 500 جهاز فحص سكر مجانا (4)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الوادى الجديد: 30 فريقا طبيا بالداخلة لتنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

حمله 100 مليون صحه




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة