بدء اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية السودانية الإثيوبية المشتركة بالخرطوم

الخرطوم (أ ش أ)

بدأت اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية السودانية الإثيوبية المشتركة، اليوم الخميس، بقاعة الصداقة بالخرطوم، برئاسة نائب الرئيس السودانى، الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبى، ديميك ميكونن .

وقال نائب الرئيس السودانى - خلال المباحثات - إن العلاقات بين السودان وإثيوبيا أزلية، وحان الوقت لتسريع وتيرة العمل لتحقيق التكامل التجارى والاقتصادى بين البلدين فى مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة.

وأكد ضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين السودان ودولة إثيوبيا لجعل الحدود معبرا للتكامل والتعاون والتبادل للمصالح المشتركة .

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي،أنهم ملتزمون ببذل الجهود لتقوية العلاقات بين البلدين حتى تكون نموذجاً يحتذى به فى الإقليم والقارة الأفريقية .

وأشاد ميكونن،بدور السودان الإيجابى فى حفظ الأمن والاستقرار فى الإقليم، مؤكدا ثقته فى قدرة الحكومة السودانية على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية فى أقرب وقت ممكن، مثمنا التعاون السودانى الإثيوبى فى تحقيق السلام بدولة جنوب السودان وأثره على الأمن والاستقرار فى الإقليم.