بحجة منظرهم وريحتهم.. مطعم تونسى يطرد طفلين مشردين أثناء تناولهم الإفطار

كتب آسر أحمد

حملة موسعة قادها الكثير من المدونين فى تونس على مواقع السوشيال ميديا، لمقاطعة إحدى المطاعم فى مدينة البحيرة الراقية بالعاصمة التونسية، بعدما أقدم مسئولى المطعم على طرد طفلين مشردين كانوا يتناولاً الإفطار بصحبه أحد الزبائن.

وانتشرت صور الأطفال اثناء تواجدهم داخل المطعم لتناول الإفطار ولحظة طردهم من قبل المسئول فى المطعم الذى قام بمنعهم من استكمال وجبتهم بحجه منظرهم الغير لائق ورائحتهم الكريهة.



المسئول اثناء طرد الأطفال

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بالانتقادات اللاذعة التى وجهتها لإدارة المطعم مطالبين المواطنين التونسيين بعدم التعامل معه فى المستقبل.

وبدأت الواقعة عندما قام شاب وخطيبته باصطحاب الطفلين المشردين من امام المطعم لتناول وجبه الإفطار معهما وعند دخولهما قاموا بطلب الطعام وفى لحظة تقديمه قام المسئول بطرد الأطفال خارج المطعم وسط ذهول الحاضرين، بحسب رواية المدونة "ميساء" التى قامت بالتقاط الصورة ونشر القصة عبر حسابها.

وبعد نجاح الحملة التى اطلقها المدونين فى تونس لمقاطعة المطعم، أصدر المسئولين فى المطعم بيان أكدا فيه أن الطفلين لم تتم معاملتهما بطريقة سيئة، لافتا إلى أنهما معروفان لدى العاملين في المطعم ويترددان عليه بصفة مستمرة، ويتم منحهما الطعام والمساعدة اللازمة، وان المسئول لم يقوم بطردهم ولكن طلب منهم تغير الطاولة كونها محجوزة لأشخاص اخرين.