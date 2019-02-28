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اﻷموال العامة تضبط عاطلين لتزويهم المستندات و تقليد الاختام فى القاهرة

الخميس، 28 فبراير 2019 12:13 م
اﻷموال العامة تضبط عاطلين لتزويهم المستندات و تقليد الاختام فى القاهرة أوراق مزورة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث لمكافحة جرائم اﻷموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقيامهم بتزوير المستندات وتقليد الاختام، بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام"إبراهيم.ع.أ" 59 سنة "عاطل" والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "أموال عامة"، بمزاولة نشاط غير مشروع بالاشتراك مع آخرين، فى تقليد الأختام وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية متعددة، وذلك بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وبصحبته كلٍ من "ممدوح.ص.أ" 44 سنة "عاطل" - مقيم دائرة قسم شرطة المرج و"وزيرى.ح.و "30 سنة "عاطل" - مقيم دائرة قسم شرطة فرشوط بقنا وبحوزتهم 37 خاتم لشعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة وأوراق مقلدة ومزورة.
 
وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأقر الأول بتحصله على الأختام المقلدة من أحد الأشخاص "عبد الله"  ـ مقيم دائرة مركز شرطة إمبابة - جارى ضبطه - واستخدامها فى تزوير المستندات والمحررات المضبوطة بحوزتهم، وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية بواسطة المتهمان الثانى والثالث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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