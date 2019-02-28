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انطلاق 25 رحلة بالون طائر بالأقصر.. ولا صحة لوجود حريق

الخميس، 28 فبراير 2019 10:36 ص
انطلاق 25 رحلة بالون طائر بالأقصر.. ولا صحة لوجود حريق بالون طائر-ارشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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شهد مطار البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق 25 رحلة للشركات المختلفة أقلت على متنها 512 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات وعادت جميع البالونات لأرض مطار البالون بعد انتهاء الرحلات دون أية أزمات أو حرائق كما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعى.

 

وقال هانى السيد مدير إحدى شركات البالون بالبر الغربى، إنه مع شروق الشمس خرجت الرحلة الأولى والثانية والثالثة للبالون الطائر بصورة طبيعية تماماً، وتم النزول بالبر الشرقى بصورة آمنة تماماً، وعقب الهبوط الآمن لجميع الرحلات الـ25 التى خرجت اليوم تم نقل البالونات لأرض المطار، وقام رجال الطيران المدنى بدورهم فى فحصها بصورة طبيعية دون أية مشكلات.

 

وأضاف هانى السيد لـ"اليوم السابع"، أن ما أشيع على صفحات التواصل الاجتماعى بوجود حريق فى أحد البالونات أمر عار تماماً من الصحة، حيث إن سلطة الطيران المدنى بقيادة الطيار سامح حفنى، والطيار سامح فوزى مدير الإدارة المركزية للطيران المدنى، أكدا أنه تم فحص جميع البالونات بأرض المطار صباحاً قبل الإقلاع وعقب نهاية الرحلات وعودة كافة البالونات لأرض المطار وتبين أن ما نشر أمر كاذب ولا يمت للواقع بصلة، حيث تم فحص كافة البالونات بمعرفة رجال الطيران المدنى وهم كل من الكابتن محمد عطية وعلى الشاذلى وسيد عبد الشافى.


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