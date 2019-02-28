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القبض علي 3 اشخاص لأستدراج طالب وهتك عرضه بالعبور

الخميس، 28 فبراير 2019 12:49 م
القبض علي 3 اشخاص لأستدراج طالب وهتك عرضه بالعبور حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة العبور، القبض علي 3 أشخاص لقيامهم باستدارج طالب، وهتك عرضه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للنحقيق.
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم شرطة العبور، من المدعو"س.م.ع" 40 سنة، مقيم دائرة قسم العبور، بتضرره من كل من "محمود.ا"، 16سنة، سباك، و"مصطفي.ح" 15سنة، عامل، و"رضا.و" 16 سنة، كهربائي، لقيامهم باستدراج نجله المدعو "ع. س. م" 10سنوات، طالب، وهتك عرضه بإحدي المناطق الصحراوية النائية دائرة القسم.
 
بمناقشة نجل المبلغ، قرر ذات المضمون، وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المشكو في حقهم بإرشاد المبلغ، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم ولم يعللوا سبباً للاتهام.
 
جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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