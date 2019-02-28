"الصحفيين" تناشد أعضائها لحضور إجتماع الجمعية العمومية غدا

كتب محمد السيد

ناشدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، الصحفيين، الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية المحدد لها غدًا الجمعة (1مارس2019)، والمشاركة فى العرس الديمقراطى لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و51 لعضوية المجلس.

وقال رئيس اللجنة المشرفة إن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وأنه يمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم(8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .

وأضاف أن الانتخابات ستجرى فى 31 لجنة إنتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالأسكندرية، مشيرا إلى أن النقابة استعانت بـ31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 2 مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .

وذكر رئيس اللجنة أنه فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.