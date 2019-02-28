video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بمركز دسوق

الخميس، 28 فبراير 2019 12:02 م
السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بمركز دسوق حريق - صورة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن، مكونة من 3 طوابق بإحدى قرى مركز دسوق.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل بالطابق الثالث بمزرعة بقرية شباس الملح مركز دسوق، وانتقلت 6 سيارات إطفاء ومن خلال العزل والتبريد والسيطرة على الحريق تم إخماده، ولم تقدر قيمة التلفيات حتى الآن.

وأشار الفحص المبدئى، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائى، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

كما شهدت قرية المندورة التابعة لمركز دسوق، إزالة عدد من حالات التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها بحضور أحمد سلطان رئيس قرية أبو مندور .

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حريق

ازالة تعديات

دسوق




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة