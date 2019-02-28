السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بمركز دسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن، مكونة من 3 طوابق بإحدى قرى مركز دسوق.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل بالطابق الثالث بمزرعة بقرية شباس الملح مركز دسوق، وانتقلت 6 سيارات إطفاء ومن خلال العزل والتبريد والسيطرة على الحريق تم إخماده، ولم تقدر قيمة التلفيات حتى الآن.

وأشار الفحص المبدئى، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائى، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

كما شهدت قرية المندورة التابعة لمركز دسوق، إزالة عدد من حالات التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها بحضور أحمد سلطان رئيس قرية أبو مندور .