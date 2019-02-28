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السيطرة على حريق بمخزن للمواد الغذائية فى سوهاج دون وقوع إصابات

الخميس، 28 فبراير 2019 10:15 ص
السيطرة على حريق بمخزن للمواد الغذائية فى سوهاج دون وقوع إصابات حريق - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بإشراف العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، دون حدوث خسائر بالأرواح.
 
 
ترجع الواقعة، عقب ورود بلاغ من إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن ملحق بمنزل "على ح م" سن 42 مهندس زراعى، ويقيم بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.
 
 
بسؤال المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بديب فريزر بالمخزن، وأضاف باحتراق كمية من زيوت الطعام والمنتجات الورقية والمنظفات، ونفى الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.
 
 
 

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