السفارة الأمريكية تقلل منشوراتها على مواقع التواصل اليوم.. اعرف التفاصيل

كتبت ريهام عبد الله

أعلنت السفارة الأمريكية، لدى القاهرة، أنها ستقلل منشوراتها عبر حساباتها المختلفة، بمواقع التواصل، تضامنا مع أسر ضحايا حادث قطار رمسيس أمس الأربعاء.

وقالت السفارة الأمريكية:" قلوبنا مع أسر الذين فقدوا أحباءهم أو اصيبوا، فى الحادث المأساوى، فى محطة سكك حديد مصر أمس"، وتابعت :"واحتراما لحالة الحداد ستقوم السفارة بتقليل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى اليوم".



السفارة الأمريكية

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات فى حادث قطار محطة مصر، إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.

وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها، مستشفى دار الشفاء، أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية لكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها.