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السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بتهريب مخدر الترامادول بالبساتين

الخميس، 28 فبراير 2019 04:09 م
السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بتهريب مخدر الترامادول بالبساتين مخدر الترمادول-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " محمد.م.م"  بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة متهمين آخرين في  قضية تهريب مخدر  الترامادول.
 
   
وكشف أمر الإحالة  الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول،  في القضية رقم 3994 لسنة 2018 جنايات البساتين،   أن المتهمين "السيد .م، و محمد .م،و محمد .م .ع"، حازوا بقصد التصدير جوهر مخدر " الترامادول" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح  بها قانوناً.
 
 
 

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