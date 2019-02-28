الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال 4 شركات بقيمة 339.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على زيادة 4 شركات رأسمالها المصدر وهى الملتقى العربى للاستثمارات، التوفيق للتأجير التمويلى -أية.تى.ليس، العربية للصناعات الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بإجمالى قيمة 339.5 مليون جنيه.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر تقرير الافصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر بشركة الملتقى العربى للاستثمارات، من 247.4 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 52.6 مليون جنيه موزعة على عدد 52.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31/12/2018 والأرباح المرحلة من الأعوام السابقة.

ووافقت الهيئة، على نشر تقرير الافصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة التوفيق للتأجير التمويلى -أية.تي.ليس، من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.4 مليون جنيه موزعة على عدد 13.8 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 وذلك بواقع 0.1720 سهم لكل سهم أصلى.

كما وافقت على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة العربية للصناعات الهندسية من 49.975 مليون جنيه إلى 62.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 12.5 مليون جنيه موزعة على عدد 3.3 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 3.75 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى من اسهم الشركة قبل الزيادة، تمويلا من أرباح العام الظاهرة فى القوائم المالية فى 31/12/2018.

ووافقت أيضاً على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، من 1.2 مليار جنيه إلى 1.44 مليار جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على عدد 240 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد، تمويلا من أرباح العام المالى المنتهى فى 31/12/2018.