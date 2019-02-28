الرئيس الألبانى: مصر ذات ثقل إقليمى وتنطلق بخطى ثابتة نحو المستقبل

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أكد الرئيس الألبانى إلير ميتا ، أن مصر تنطلق بخطى ثابتة نحو المستقبل ، وأنها ذات ثقل إقليمى وتدعم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط .

وقال الرئيس الألبانى " إن ألبانيا أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع مصر فى مجالى السياحة والنقل البحرى" ، لافتا إلى أن الاستثمار فى مجال السياحة فى مصر هو هدف ألبانيا الحالى. وأكد أن مدينة شرم الشيخ تعد مقصدا سياحيا مهما لكافة دول البلقان .

وكشف ميتا أن اللجنة المشتركة لبحث التعاون بين مصر وألبانيا برئاسة وزيرى خارجية البلدين ستعقد أولى جلساتها بعد أقل من 3 أشهر ، مشيرا فى السياق ذاته إلى تأسيس لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع دول أفريقيا من خلال مصر ، لافتا إلى أن بلاده تسعى أيضا لاستعادة دورها الثقافي من خلال تعاونها مع مصر .. كما أكد الرئيس الألباني أن بلاده تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي