video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع

الخميس، 28 فبراير 2019 02:07 ص
الجيش اليمنى يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع الجيش اليمنى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

سيطر الجيش اليمني، اليوم الخميس، على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد شرطة محور صعدة فى جبهة البقع العقيد عبدالعزيز الغرباني، قوله إن الجيش سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كيلو متراً من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

أكد الغربانى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا واستعاد الجيش خلالها مخازن أسلحة فى تلك المناطق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس اليمن يبعث برقية تعزية للسيسى فى ضحايا حادثة القطار

الكويت تخصص مبلغ 250 مليون دولار أمريكى لخطة الاستجابة فى اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يتعهد بإنهاء الصراع فى اليمن

الأمم المتحدة تعلن وصولها إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى اليمن

الإمارات تخصص دعم إضافى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل خطة أممية فى اليمن

السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة فى اليمن

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة