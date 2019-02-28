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التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة

الخميس، 28 فبراير 2019 03:36 م
التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر اللحوم  الطازجة الى 85 جنيه للكيلو بدلا من 90 جنيه ، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين ، حيث سيتم بدء طرح اللحوم  بهذه الأسعار اعتبارا من غدا أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية ، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60  جنيه للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيه  .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين  بجانب تأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية مثل الزيت والسكر والأرز يكفى احتيجات المواطنين .

 

 

 


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