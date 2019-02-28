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التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

الخميس، 28 فبراير 2019 05:45 م
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مؤتمر صحفى بعد غد السبت ، للإعلان عن مواعيد الاختبارات للمعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة.
 
ويترأس المؤتمر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذى من المقرر أن يشكف عن أحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، بالإضافة للمواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت تقدم قرابة 428 ألف خريج فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.
 

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