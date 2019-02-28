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التضامن تعلن رفع الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

الخميس، 28 فبراير 2019 02:24 م
التضامن تعلن رفع الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية جانب من توقيع البروتوكول
كتب مدحت وهبة
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شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى صباح  اليوم فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الفرنسيين بالخارج فى مصر وعدد من الشركات لتطوير  ورفع كفاءة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة بنها بالقليوبية.

وأعربت غادة والى فى كلمتها أمام فعاليات التوقيع والذى شهده ستيفان روماتيت السفير الفرنسي في مصر وممثلوا الجهات الشريكة الموقعة على سعادتها بتوقيع بروتوكولات الشراكة اليوم، وقدمت الشكر على ما أبدوه من تعازى فى الحادث المؤلم الذى شهدته مصر أمس، لافتة إلى أن هذه البروتوكولات تؤكد على التعاون المثمر وعمق العلاقات بين الوزارة والجهات الفرنسية الموقعة والدور الهام الذى تلعبه الجاليات الأجنبية فى مصر وتعميق العلاقات بين الشعوب مشيرة فى ذلك إلى عمق العلاقة بين الشعب المصرى والفرنسى.

وأضافت والى أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من الشركات الفرنسية والحكومة المصرية وأنه من خلال الوزارة فى العام الماضى تم توقيع بروتوكول تعاون استهدف مشروعات مد مياه بأسيوط وأن هذه البروتوكولات تستهدف الفئات شديدة الاحتياج وأن البروتوكولات التى وقعت اليوم تستهدف تطوير ورفع كفاءة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة بنها  القليوبية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها وفى إطار رؤية الوزارة لأهمية التشبيك مع الشركاء والمجتمع المدنى بهدف تحسين جودة الرعاية بمختلف أنواعها للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية.




 

جانب من توقيع البروتوكول (1)
جانب من توقيع البروتوكول (1)

 

جانب من توقيع البروتوكول (2)
جانب من توقيع البروتوكول (2)

 

 

جانب من توقيع البروتوكول (3)
جانب من توقيع البروتوكول (3)

 

 

جانب من توقيع البروتوكول (4)
جانب من توقيع البروتوكول (4)

 

 

جانب من توقيع البروتوكول (5)
جانب من توقيع البروتوكول (5)

 

 

جانب من توقيع البروتوكول (6)
جانب من توقيع البروتوكول (6)

 


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التضامن

غادة والى

الخدمات المقدمة

مؤسسات الرعاية الاجتماعية




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