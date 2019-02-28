التأديبية العليا تؤيد مجازاة مسئولة بالتعليم بسوهاج نقلت طالبة بالمخالفة للقانون

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية العليا، بتأييد قرار محافظ سوهاج، بمجازاة "مدير إدارة المدارس الرسمية للغات" بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بخصم 10 أيام من راتبها، وذلك لإصدارها أمر نقل طالبة من مدرسة لغات إلي أخرى بالمخالفة للقانون، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الطاعنة نُسب إليها الخروج على مقتضي العمل الوظيفي ومخالفة التعليمات، من خلال استغلالها بحكم منصبها "مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بمدير التعليم" وإصدار أمر نقل طالبة من مدرسة لأخرى بالمخالفة للقانون ولتعليمات محافظ سوهاج، والذي أصدر قرارا بعدم نقل أي مدرس أو طالب إلا بعد العرض عليه شخصيًا.

ولم تقتنع المحكمة، بما بررته الطاعنة من أن أمر النقل كان بناء على الفاكس الوارد للمديرية من الوزارة يمنع إنشاء أي فصل تعليم ثانوى للغات تقل كثافته عن 80%؜ لأن ذلك يترتب عليه تدبير ما لا يقل عن 22 مدرس من مختلف التخصصات.

لذا ثبت للمحكمة بأنها خالفت التعليمات واللوائح، وذلك لصدور أمر من الوزارة بعدم النقل، ويحظر كافة تحويلات الطلاب والمعلمين بين المدارس والإدارات حفاظًا على استقرار العملية التعليمية .

لذا رأت المحكمة بأن قرار مجازاتها تأديبيًا الصادر من محافظ سوهاج جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وله أسباب ومبررات، وهى خروج الطاعنة على مقتضي العمل الوظيفي ومخالفتها القيم والتقاليد الوظيفية.