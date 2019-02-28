"البناء الاقتصادى وآثره فى استقرار المجتمع"..خطبة وزير الأوقاف غدًا

يؤدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية، وسيكون موضوع الخطبة: "البناء الاقتصادى السديد وآثره فى استقرار المجتمع".

من جانبها نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمى خطبة الجمعة القادمة بأربع لغات، من أصل ثمانى لغات "الألمانية - والفرنسية - والسواحلية - والهوسا – والروسية- والأسبانية – والإنجليزية - واليونانية "جارى نشر بقية الترجمات حال الانتهاء منها.

وأكدت الوزارة، أن خطبة الجمعة ستنشر أسبوعيا بعدة لغات بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة" من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.