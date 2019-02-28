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البحرين ترد على مزاعم وزير خارجية قطر بشأن حصار بلاده

الخميس، 28 فبراير 2019 12:34 م
البحرين ترد على مزاعم وزير خارجية قطر بشأن حصار بلاده سفير مملكة البحرين يوسف عبد الكريم بوجيرى
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أكد سفير مملكة البحرين الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيرى مجددا أن الإجراءات المتخذة ضد قطر من جانب البحرين، ومصر، والسعودية، والإمارات هى إجراءات مقاطعة، اتخذتها الدول الأربع فى إطار ممارستها لحقوقها السيادية؛ من أجل حماية أمنها القومى من السياسات التى وصفها بـ " غير المسئولة" من الجانب القطرى لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وليس حصارا كما تدعيه قطر.
جاء ذلك خلال البيان الذى ألقاه سفير مملكة البحرين اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ردا على مزاعم وزير الخارجية القطرى التى جاءت فى بيانه أمام الجزء الرفيع المستوى من أعمال المجلس.
وقال السفير "إن الدول الأربع أكدت فى أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التى تم اتخاذها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهى فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التى أعلنت عنها قياداتها مرارا وتكرارا؛ وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة".
وجدد بوجيرى التأكيد على تمسك الدول الأربع بقرارها، واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها، وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، مؤكدا أن الدول الأربع لا ترى من وراء تلك المحاولات نتيجة؛ إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية.


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