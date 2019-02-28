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الاستخبارات الإيطالية: انخفاض ملحوظ لتدفقات الهجرة

الخميس، 28 فبراير 2019 03:47 م
الاستخبارات الإيطالية: انخفاض ملحوظ لتدفقات الهجرة مهاجرين ـ صورة أرشيفية
روما(أ ش أ)
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أعلنت الاستخبارات الإيطالية أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى عدد المهاجرين القادمين من البحر تتجاوز نسبته الـ80٪ فى السنة المرجعية للمعطيات"، فى إشارة إلى عام 2018.

وأكدت الاستخبارات الإيطالية - فى تقريرها السنوى حول سياسة المعلومات الأمنية الذى أوردته وكالة أنباء /آكى/ الإيطالية - أن "الاتجاه العام لتدفقات الهجرة عن طريق البحر شهد انخفاضا ملحوظا .. وهذا التطور يعزى بشكل رئيسى إلى تعزيز قدرة قوات خفر السواحل الليبية على مراقبة مياهها الإقليمية، وكذلك إلى الانخفاض الشديد فى عدد سفن المنظمات غير الحكومية فى المنطقة البحرية المطلة على تلك السواحل، الأمر الذى حرم المتاجرين بالبشر من إمكانية استغلال الأنشطة الإنسانية واستخدام سفن متداعية ومنخفضة التكلفة، تغرق بعد انطلاقها بقليل ثم تتدخل المنظمات لإنقاذ المهاجرين".

وأشار التقرير الأمنى إلى أن "تعقيدات كثيرة أخرى برزت فى مجال تعزيز الضوابط الأمنية جنوب ليبيا، وبشكل خاص على التراب النيجري، وفقاً لاستراتيجية: الحامية المتقدمة، المشتركة مع الاتحاد الأوروبى والتى تؤيدها إيطاليا بقوة".

 


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