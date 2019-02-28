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الأحد.. بدء الدورات التدريبية على 5 مهن مجانا فى دمياط

الخميس، 28 فبراير 2019 08:35 ص
الأحد.. بدء الدورات التدريبية على 5 مهن مجانا فى دمياط الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يبدأ مركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط، تنفيذ الدورات التدريبية على المهن المختلفة "تدريب تحويلى" لمدة 3 أشهر من الأحد المقبل حتى 2 يونيو 2019 للذكور والإناث مجانا، مع حصول المتدرب على بدل انتقال يوميا.
 
وكان وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قد وجه بالبدء فى تنفيذ خطة التدريب التي اعتمدتها الوزارة للتدريب التحويلي للشباب من الجنسين على المهن المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل لتأهيلهم للالتحاق بالمصانع التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة أو مساعدتهم لبدء مشروع صغير.
 
صرح بذلك عوض سكين باشا مدير المديرية، مشيرا إلى أن المتدرب يحصل بعد اجتياز فترة التدريب على شهادة وتصريح لمزاولة المهنة تمكنه من العمل بها في المجال الذي تم التدريب عليه.
 
وأوضح أن المهن التي يتم التدريب عليها تشمل ميكانيكا السيارات " ديزل - بنزين" ، واللحام بكافة أنواعه، والتبريد والتكييف، وتفصيل وخياطة ، وكهرباء الكترونيات ، مشيرا إلي أن المركز يتوفر به أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.
 
وقال إن المستندات المطلوبة : صور من المؤهل أن وحد، شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، فضلا عن صورة شخصية، مشيرا إلي أن تقديم هذه المستندات بالمركز الكائن المنطقة الصناعية بجوار محطة البنزين.   
 

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