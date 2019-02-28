اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

صور.. وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال يتابع حركة القطارات بمحطة مصر.. ويؤكد: لا يمكن إنكار الإهمال بالحادث والمخطئ سيحاسب

التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة

" الصحة" تعلن عن خط ساخن للاستفسار عن المصابين فى حادث قطار محطة مصر

التعليم تعلن جاهزية جدول الدبلومات الفنية.. وتؤكد: الاختبارات تبدأ 18 مايو وتنتهى الخميس 30 من نفس الشهر

البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية 628 .3 تريليون جنيه

الضرائب: مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا حتى 3 مارس

التحقيقات الأولية فى حادث قطار محطة مصر: سائق الجرار المسئول الأول

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء..توقعات بأمطار تمتد للقاهرة اليوم.. وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من السبت

قطاران يدهسان سيارة فى أمريكا ومصرع وإصابة 10 أشخاص.. والحادث يتسبب فى حالة من الفوضى والارتباك بالسكة الحديد بلونج آيلاند فى نيويورك