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اضبط مخالفة.. بلاعات بدون أغطية فى شوارع الإسكندرية (صور)

الخميس، 28 فبراير 2019 06:00 ص
اضبط مخالفة.. بلاعات بدون أغطية فى شوارع الإسكندرية (صور)
الاسكندرية جاكلين منير
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انتشر فى الاونة الاخيرة بعض الظواهر السلبية فى شوارع محافظة الاسكندرية و التى أصبحت تثير استياء أهالى العاصمة الثانية، حيث شكا بعض المواطنين من إنتشار ظاهرة البلاعات بلا أغطية مما يعرض المارة إلى المخاطر و يعرقل حركة المارة و السيارات و البعض الاخر شكا من انتشار الباعة الجائلين مما يسبب ارتباك مرورى خاصة فى الشوارع و الميادين الرئيسية.

 

و تقول شيماء توفيق من منطقة حى وسط، أن شارع نظام الملك بالحضرة البحرية، يوجد به بلاعة بدون غطاء تهدد المارة، و لقد تم سرقة الغطاء أكثر من مرة دون رادع، و طالبت بتدخل المسؤلين من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة و الحى لحماية المارة من مخاطر التعرض للأذى بسبب تلك البلاعة المفتوحة.

 

فيما شكا وحيد عبدالله من منطقة حى شرق الاسكندرية، من وجود بلاعة بحجم كبير بدون غطاء و ذلك بميدان محطة ترام فلمنج، و طالب المسؤلين بالاهتمام و التدخل لتغطية البلاعة، نظرا لأنها منطقة حيوية، يمر بها العديد من المواطنين يوميا.

من جهه أخرى شكا محمد البندارى، مواطن من منطقة المنتزة، من إنتشار ظاهرة الباعة الجائلين، مشيرا إلى منطقة خلف سور السكة الحديد بالمندرة ينتشر بها الظاهرة، و كذلك عدد من الميادين الاخرى، قائلا : أن محافظ الاسكندرية قد ترك الميادين للباعه الجائلين و منها ميدان المنشيه و محطة الرمل و محطة مصر و فيكتوريا و سيدى بشر دون تحرك ملحوظ من القيادات التنفيذية، و إنتشرت المواقف العشوائية لسيارات الاجرة ( الميكروباص) (التوناية) (التوكتوك) دون رقابة، مما يعد تعدى على الطريق العام، و تساءل أين محافظ الاسكندرية من هذا ؟؟.

 

 

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