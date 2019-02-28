استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة السفن بالميناء، قررت اليوم الخميس، استمرار غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالى، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث وصلت سرعة الرياح وارتفاع الأموج، إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

وأكد اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء، على ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل طبيعى، مع مراعاة توخى الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.