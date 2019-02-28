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اتحاد الطلاب: تعديلات جدول الثانوية ستحمل مفاجأة قوية للطلاب

الخميس، 28 فبراير 2019 07:44 م
اتحاد الطلاب: تعديلات جدول الثانوية ستحمل مفاجأة قوية للطلاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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انتهت اليوم، الخميس، مناقشات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول جدول امتحانات الثانوية العامة، مع اتحاد طلاب المدارس.

قال فيصل عمر، أمين اتحاد الطلاب لـ" اليوم السابع"، إن المناقشات شهدت تعاونا كبيرا من قبل مسئولى الوزارة حول تعديلات الجدول وترتيب المواد الدراسية، مشيرا إلى أن التعديلا سوف تحمل مفاجأة قوية للطلاب سوف تعلن فور اعتماد جدول الامتحانات من قبل الوزارة.

وأوضح أمين الاتحاد أن التعديلات سوق ستكون مرضية لجميع الطلاب فى الـ" 3 شعب، مشيرا إلى أنها ستكون سارة للجميع ومريحة لجميع الطلاب فى كافة الشعب الدراسية.

وأشار أمين الاتحاد إلى أن الاتحاد كان حريصا على توصيل آراء الطلاب حول الجدول وكانت هناك استجابة كبيرة من قبل الوزارة ومسئوليها حول مطالب الطلاب فى جدول الامتحانات.

وحضر اللقاء عدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم واتحاد الطلاب يمثله فيصل عمر وعبير إبراهيم الأمين المساعد وأيضا رئيس مجلس الأمناء والآباء المهندس أحمد كمال.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة بالوزارة إن الجدول سوف يعتمد خلال أيام قليلة.

 


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