إنشاء مبنى لعلاج الحروق بمنحة صينية فى مستشفيات جامعة أسوان

حضر الاجتماع كلا من البروفيسور جون ورئيس الرابطة الصينية للحروق والبروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق و المشرف على منظمة علاج الحروق البريطانية وهو من أصل مصري ، والدكتور ايمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد قناوي رئيس قسم التجميل والاصلاح والحروق بكلية طب اسوان وحسين عبداللطيف رئيس الادارة المركزية لمستشفيات أسوان الجامعية.

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وصرح الدكتور أحمد غلاب ،أن الاجتماع تضمن تحديد الاجراءات اللازمة لانشاء وحدة متعددة الطوابق وتطوير قسم التجميل و الحروق بجامعة اسوان بمنحة من الحكومة الصينية ،و تتضمن هذه الوحدة إنشاء و تجهيز مبنى متكامل يشمل عيادات متخصصة ورعاية خاصة بالإصابات الكبرى والحروق و قسم داخلي و غرف عمليات و قاعات بحثية و تدريبية متطورة وغرف ملحقة خدمية.