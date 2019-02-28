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إنشاء مبنى لعلاج الحروق بمنحة صينية فى مستشفيات جامعة أسوان

الخميس، 28 فبراير 2019 07:21 م
إنشاء مبنى لعلاج الحروق بمنحة صينية فى مستشفيات جامعة أسوان منحة صينية فى مستشفيات جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن
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عقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان اجتماعا، اليوم، الخميس، مع وفد من الرابطة الصينية للحروق تمهيدا لإنشاء مبني متكامل لعلاج الحروق في مستشفيات الجامعة بمنحة من الحكومة الصينية.
 
حضر الاجتماع كلا من البروفيسور جون ورئيس الرابطة الصينية للحروق والبروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق و المشرف على منظمة علاج الحروق البريطانية وهو من أصل مصري ، والدكتور ايمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد قناوي رئيس قسم التجميل والاصلاح والحروق بكلية طب اسوان وحسين عبداللطيف رئيس الادارة المركزية لمستشفيات أسوان الجامعية.
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وصرح الدكتور أحمد غلاب ،أن الاجتماع تضمن تحديد الاجراءات اللازمة لانشاء وحدة متعددة الطوابق وتطوير قسم التجميل و الحروق بجامعة اسوان بمنحة من الحكومة الصينية ،و تتضمن هذه الوحدة إنشاء و تجهيز مبنى متكامل يشمل عيادات متخصصة ورعاية خاصة بالإصابات الكبرى والحروق و قسم داخلي و غرف عمليات و قاعات بحثية و تدريبية متطورة وغرف ملحقة خدمية.
 
وأضاف الدكتور احمد قناوي أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير الخدمة التخصصية لاصابات الحروق بأنواعها في اسوان و محافظات جنوب الصعيد بشكل عام ،علاوة علي توفير افضل الوسائل الجراحية و التقنية لتخصص التجميل و الاصلاح بمعايير دولية ، وأيضا زيادة التبادل العلمي ونقل الخبرات بين الجانبين من أجل تحقيق أكبر استفادة علمية ممكنة من أجل سرعة شفاء المصابين والمرضي.
 
 
 
 

 


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