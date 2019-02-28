إصابة ضابط شرطة أثناء مطاردته تشكيلا عصابيا بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب ضابط شرطة أثناء مطاردتة لتشكيل عصابى، تتزعمه سيدتين سرقوا سيدة مسنة وسحلوها بالشارع بمنطقة مصر الجديدة ، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وأعادة المسروقات، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من"هالة.و، 60 سنة، ، أنه حال سيرها بدائرة القسم قام ثلاثة مجهولون يستقلون سيارة ملاكى بخطف حقيبة اليد التى كانت تحملها وبداخلها مبالغ مالية وهواتف محمولة ، و كما أصيب أحد ضباط القسم بكسور وكدمات متفرقة اثناء تمكنه والقوة المرافقة من تتبع السيارة المُشار إليها، وإعتراضها أعلى الطريق الدائرى (بدائرة قسم شرطة المرج) وقيام قائدها بالإصطدام بالضابط ولاذوا بالفرار.

و تم تشكيل فريق بحث جنائى بالمديرية، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "هانى.ص"، 42 سنة، "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية والسابق إتهامه فى (6) قضايا آخرهم قضية "سرقة"، و"كريم. م" 29 سنة، عاطل" السابق إتهامه فى (9 ) قضايا آخرهم قضية "خطف حقيبة"،و"هبة أ"،،34 سنة، "زوجة الثانى" ، و"نعمة.ع" 27 سنة، "زوجة الأول" ومقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، و"رمضان. ص"، 32 سنة، " عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والسابق إتهامه فى قضية "سرقة"، كما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان إختبائهم بإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الخامس وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك الثانى" و(30 ألف جنيه - 11 هاتف محمول - كمية من الحقائب).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك، مع المتهم الهارب وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع "خطف الحقائب" بالطريق العام، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب ثلاثة وقائع بذات الأسلوب بدائرة أقسام شرطة (النزهة - التجمع الخامس - مصر الجديدة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات.