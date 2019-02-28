video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة راكب تهريب حشيش عبر مطار برج العرب

الخميس، 28 فبراير 2019 11:18 ص
إحباط محاولة راكب تهريب حشيش عبر مطار برج العرب المتهم
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش إلى خارج البلاد، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لرفع معدلات الضبط.

وتمكن قسم مباحث مطار برج العرب بالإدارة العامة لأمن الموانى من ضبط الراكب "إيهاب . ى . م " ومقيم بالإسكندرية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته ( طربة لمخدر الحشيش وزنت 225 جرام ) كان يخفيها أسفل ملابسه بقصد تهريبها إلى خارج البلاد .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

في ضربة أمنية قوية.. إحباط تهريب 200 طربة حشيش عبر قناة السويس

حشيش

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية

وزارة الداخلية




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة