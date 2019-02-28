إحباط محاولة راكب تهريب حشيش عبر مطار برج العرب

كتب محمود عبد الراضي

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش إلى خارج البلاد، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لرفع معدلات الضبط.

وتمكن قسم مباحث مطار برج العرب بالإدارة العامة لأمن الموانى من ضبط الراكب "إيهاب . ى . م " ومقيم بالإسكندرية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته ( طربة لمخدر الحشيش وزنت 225 جرام ) كان يخفيها أسفل ملابسه بقصد تهريبها إلى خارج البلاد .