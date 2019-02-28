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إحباط محاولة تهريب 164 طن نفايات خطرة لداخل البلاد

الخميس، 28 فبراير 2019 11:35 ص
إحباط محاولة تهريب 164 طن نفايات خطرة لداخل البلاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب أكثر من 164 طنا من النفايات الخطرة إلى داخل البلاد، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرام التهريب بشتى صورها لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لرفع معدلات الضبط.

 

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الأسمنت الكائن مقرها بمدينة نصر بالقاهرة ، بإستيراد عدة رسائل من النفايات الخطرة عبارة عن ( بالات من فضلات السجاد والموكيت المستعمل ) داخل (9 حاويات ) من إحدى الدول الأجنبية ، بالمخالفة لأحكام القانون ودون العرض على الجهات المختصة بقصد إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة .

 

ونظرا لما تمثله الوقائع من خطورة على الأمن القومى للبلاد فقد تم تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة مشتركة بين (إدارة البحث الجنائى بالميناء، الجمارك، جهاز شئون البيئة ، الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى ) ، أسفرت أعمالها عن ضبط ( كمية قدرها 164,860 طن بالات من فضلات السجاد والموكيت المستعمل والتى تعد من النفايات الخطرة) بقصد تهريبها إلى داخل البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة .

 


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