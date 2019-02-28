أهالى قرى مركز الزرقا بدمياط يطالبون بتخصيص أرض لإقامة مدرسة ثانوى فنى

دمياط - معتز الشربينى

طالب أهالى قرى مركز الزرقا بدمياط، وخاصة قرى دقهلة والكاشف الجديد، وسيف الدين وعزبة 7 وعزبة 13 والمداخن ودياب مبروك والنظارة وقرية الكاشف بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوى فنى لخدمة أبناء هذه القرى من طلاب المدارس الفنية.

قال طلعت محمد أحد أبناء مركز الزرقا، لقد صدر قرار التخصيص رقم 78 لسنة 2000 م من رئيس مجلس الوزراء، لتخصيص قطعة أرض بناحية عزبة جلال التابعة لقرية سيف الدين على مساحة 3200م لإنشاء مدرسة ثانوى عام، إلا أن القرار ما زال حبيس الدراج، وإننا حاليا فى حاجة ضرورية لإنشاء مدرسة ثانوية فنية تخدم هذه القرى، حيث أن أقرب مدرسة أما فى مركز فارسكور أو فى مركز الزرقاء.

وطالب زكريا السيد أحد أولياء الأمور، بسرعة تلبية طلب هذه القرى والعمل على إنشاء مدرسة تخدم أبناء القرى رحمة بهم وبأبنائهم بعد إرتفاع أسعار المحروقات وأجور الإنتقال من هذه القرى إلى مدارس المراكز المجاورة.

وأشار إلى إنهم تقدموا بشكوى إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لبحث مطلب أهالى هذه القرى والعمل على تنفيذه مع الجهات المختصة.



قرار التخصيص