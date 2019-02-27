وكيل تعليم كفر الشيخ: انتهاء أعمال كشوف المتقدمين لشغل الوظائف المؤقتة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انتهاء أعمال غرفة العمليات بالمديرية لمراجعة الكشوف النهائية للمتقدمين بالإدارات التعليمية لشغل الوظائف المؤقتة التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وترأست اللجنة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد الوهاب دخيل، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، وجورج سمير خليل مدير إدارة الإحصاء والمعلومات، والدكتور سامح صديق، مدير مركز المعلومات، وهانى حمدان، منسق تدريب التعليم الثانوى وأوفيس 365، وزين التملى مدير مكتب المدير العام للتعليم العام.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، أن اللجنة المشكلة انتهت من مراجعة كشوف الأسماء المرشحة لشغل الوظائف المؤقتة التى أعلنت عنها الوزارة، فى عدد من التخصصات بمدارس محافظ كفر الشيخ بتعليمات وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أنه تم تجهيز القاعات الخاصة بعقد الاختبار التحريرى الذى ستحدده الوزارة، إضافة لعقد مقابلات شخصية لمن اجتاز الاختبار التحريرى، وبعدها يتسلم المجتازون للاختبار والمقابلات العقود المؤقتة .