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وزير النقل يتوجه لموقع حريق محطة مصر ويأمر بتشكيل لجنة لمعرفة سبب التصادم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:45 ص
وزير النقل يتوجه لموقع حريق محطة مصر ويأمر بتشكيل لجنة لمعرفة سبب التصادم الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب ــ رضا حبيشى
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توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.
 
وأمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.
 
وأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف وليس نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، ودخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.
 
وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 7 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

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