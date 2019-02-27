وزير النقل يتوجه لموقع حريق محطة مصر ويأمر بتشكيل لجنة لمعرفة سبب التصادم

وأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف وليس نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، ودخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.