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وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": لم أكلف بمهام وزير النقل لكنى بديله بالاجتماعات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:46 م
وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": لم أكلف بمهام وزير النقل لكنى بديله بالاجتماعات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أنه لم يتم تكليفه بتولى مهام وزير النقل لحين اختيار وزير جديد كما تردد فى بعض وسائل الإعلام.

 

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النظام المعتاد عليه فى مجلس الوزراء هو أن هناك بديل لكل وزير فى حالات السفر أو الانشغال و المتعارف عليه أن وزير الكهرباء هو بديل وزير النقل والعكس فى حالة سفر أو انشغال أحدهم أو أى ظروف طارئة.

 

يذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل و المواصلات تقدم باستقالته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى قبل استقالته عقب حادث حريق محطة مصر

 


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