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وزير الخارجية: لن ننزلق لمستوى تصريحات أردوغان.. وقمة "شرم الشيخ" تكفى للرد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:05 م
وزير الخارجية: لن ننزلق لمستوى تصريحات أردوغان.. وقمة "شرم الشيخ" تكفى للرد وزير الخارجية
كتب محسن البديوى
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أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على ضرورة احترام ثقافات الدول وخصوصياتها ومراعاة الاختلافات فيما بينها.

وأضاف خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، كان مرتبط بالقضية العامة واحترام خصوصية الدول ومراعاة الاختلافات سواء الحضارية أو الثقافية أو القانونية.

وفى تعليقه على تصريحات الرئيس التركى وهجومه على مصر ورئيسها، قال "شكرى": "مصر لن تنزلق لهذا المستوى وتجد ما حدث فى شرم الشيخ – القمة العربية الأوروبية - إجابات كافية للرد، وربما هى دافع لهذه التصريحات، ربما جاءت هذه التصريحات بسبب عدم الرضا عما حدث والإقبال والتوجه لدعم العلاقات مع مصر، بجانب تأثيرها ومكانتها وسياسة الرئيس السيسى ورؤيته فى إدارة العلاقات السياسية التى جذبت إليه طلبات التفاعل والتواصل".

 

 

 


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