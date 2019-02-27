video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية: دعونا قطر لـ"القمة العربية الأوروبية".. ولن نرضى بأى ضرر للسوريين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:24 م
وزير الخارجية: دعونا قطر لـ"القمة العربية الأوروبية".. ولن نرضى بأى ضرر للسوريين سامح شكرى
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه تم دعوة قطر للقمة العربية الأوروبية، وهذه مسئولية تقع على مصر باعتبارها الدولة المضيفة، والقاهرة لديها خبرة طويلة ومؤسسات عريقة تعرف كيفية التعامل مع الأمور.

 

وأوضح خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية"، أن "الدولة المضيفة عندما توجه الدعوة لدول أشقاء كالسعودية أو شركاء مثل ألمانيا، فالدعوة تكون بشكل به خصوصية على شكل خطابات من رئيس الدولة المضيفة، ولكن فى حال دولة ليس لنا بها علاقات رسمية،  فالدعوة توجه بأسلوب مغاير ولكن معترف به دوليا ودبلوماسيا من خلال مذكرة رسمية من خلال قسم رعاية المصالح المعنى لتُبلغ الدولة المدعوة".

 

وحول الأزمة السورية، قال إن مصر لديها اهتمام بالغ بالشعب السورى واستعادة سوريا إلى الإطار العربى، وأن تحمى أراضيها وتمارس سيادتها الكاملة، ولكن مصر لم تمس المصلحة السورية ولم تتورط ولن ترضى بأى ضرر للشعب السورى.

 

وأوضح أن هناك أزمة قائمة ومن مصلحة الحكومة السورية أن تبدى وتظهر إدراكها لأهمية انتهاء الأزمة الحالية لصالح الشعب السورى من خلال مسار وخارطة طريق ترتضيها المؤسسات والشعب السورى، من خلال الشرعية الدولية.

 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال إن مصر تسعى للتقريب بين الكيانات السياسية الفلسطينية لتحقيق الوحدة، وحل النزاع وإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن جهود مصر مستمرة للمصالحة، وأن فتح معبر رفح مرتبط بتطبيق الإجراءات اللازمة المتفق عليها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية: لن ننزلق لمستوى تصريحات أردوغان.. وقمة "شرم الشيخ" تكفى للرد

وزير الخارجية: نرفض توسع النفوذ الإيرانى بالمحيط العربى

وزير الخارجيه

قطر

شرم الشيخ

سامح شكرى

قناه العربيه

القمه العربيه الاوروبيه




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة