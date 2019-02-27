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وزيرة الصحة من معهد ناصر: 20 وفاة و40 مصابا حصيلة حريق محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:23 م
وزيرة الصحة من معهد ناصر: 20 وفاة و40 مصابا حصيلة حريق محطة مصر وزيرة الصحة
كتب على عبد الرحمن
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أكد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".
 
وأضافت وزيرة الصحة، على هامش جولتها فى مستشفى معهد ناصر لتفقد حالة المصابين، أنه تم توزيع المصابين على  معهد ناصر ودار الشفاء.
 
واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.
 
وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا متواجدين على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاورة برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.

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انفجار محطة مصر

انفجار السكة الحديد

حريق محطة مصر

السكة الحديد

حريق القطارات

وقف حركة القطارات

حصيلة ضحايا حريق محطة مصر




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