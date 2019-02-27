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الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:19 م
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وزارة النقل تشكل لجنة لإعداد تقرير فنى عن حادث قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:56 ص
وزارة النقل تشكل لجنة لإعداد تقرير فنى عن حادث قطار محطة مصر حادث قطار محطة مصر
كتب رضا حبيشى
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أعلنت وزارة النقل تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامى عفيفى، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفنى وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، لإعداد تقرير فنى عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه الجرار  بنهاية رصيف6.
 
كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة لإعداد تقارير عن المبنى الملاصق لرصيف 6 والذى حدثت به تلفيات نتيجة الحريق.
 
كما قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمعاينة مكان سقوط الجرار ومراجعة برج إشارات شمال القاهرة.

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انفجار محطة مصر

انفجار السكة الحديد

حريق محطة مصر

السكة الحديد

حريق القطارات

وقف حركة القطارات

حصيلة ضحايا حريق محطة مصر




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